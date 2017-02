Inselköchin ist bei "Top Chef" zu sehen

Bei der vierten Ausgabe der Casting-Show "Top Chef" im TV-Sender antena 3 geht auch eine Bewerberin aus Mallorca an den Start. Melissa Herrera ist Küchenchefin im Restaurant El Mar in Cala Rajada. Die 31-Jährige stammt aus Graena in der Provinz Granada, lebt aber schon lange auf den Balearen und arbeitet seit 13 Jahren als Köchin.

Nun versucht sie in die Fußstapfen des Mallorca-Deutschen Marcel Reß zu treten, der 2015 die letzte Staffel von "Top Chef" gewonnen hatte und dadurch spanienweit zu Ruhm gekommen war.

Ausgestrahlt wird die quotenstarke Sendung für Kochfans immer mittwochs ab 22.30 Uhr.

(aus MM 7/2017)