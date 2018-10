Schnäppchen bei Werft Jaume Vermell

Die Bootswerft Jaume Vermell in Porto Cristo im Osten von Mallorca veranstaltet am Samstag einen Tag der offenen Tür. Interessierte können sich von 10 bis 18 Uhr dort einfinden. Die Firma befindet sich in der Port-Straße 126, telefonisch erreichbar ist sie unter der Nummer 971-82 20 22.

Bei Jaume Vermell kann man gebrauchte und neue Boote erstehen. Zum Saisonende lockt das Unternehmen auch mit Schnäppchen.