Deutsche Ryanair-Piloten seit heute Nacht in Ausstand

Seit heute Nacht um drei Uhr streiken die in Deutschland stationierten Piloten des irischen Billigfliegers Ryanair. Zu den Arbeitsniederlegungen hatten die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Verdi aufgerufen. Der Ausstand soll 24 Stunden dauern.

Ryanair hat für diesen Mittwoch insgesamt 150 Flüge von und nach Deutschland storniert. Die gute Nachricht für alle Mallorca-Reisenden: Lediglich eine Verbindung von beziehungsweise nach Palma ist betroffen – Flug FR 3782 von Bremen nach Palma sowie der entsprechende Rückflug FR 3783.

Allerdings ziehen am Ryanair-Horizont bereits nächste dunkle Wolken auf: Am Freitag, 28. September, wollen Piloten und Flugbegleiter in Spanien in Ausstand treten. (cze)