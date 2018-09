Erneuter Streik deutscher Ryanair-Piloten angekündigt

Die deutsche Gewerkschaft Cockpit hat die etwa 400 in Deutschland festangestellten Piloten der auch Mallorca anfliegenden Fluglinie Ryanair aufgerufen, am Mittwoch zu streiken. Der Ausstand soll von 3.01 Uhr nachts bis Donnerstag 2.59 Uhr dauern. Betroffen sind einer Pressemitteilung zufolge alle Verbindungen, die in dieser Zeit aus Deutschland abfliegen wollen.

Der Streik dürfte auch Auswirkungen auf Mallorca haben, obwohl die irische Billigfluglinie von Deutschland aus auch Personal einsetzen kann, das in anderen Ländern stationiert ist und nicht am Streik teilnimmt.

Cockpit fordert Verbesserungen im Bereich der Vergütung und der Arbeitsbedingungen. „Trotz des deutlichen Zeichens durch den Streik Anfang August herrscht immer noch Stillstand am Tariftisch. Wir erwarten endlich Lösungen“, so der für Tarifpolitik zuständige Gewerkschafts-Vorsitzende Ingolf Schumacher. Damals hatte es bereits einen ersten Ausstand der in Deutschland stationierten Ryanair-Piloten gegeben.

Cockpit wirft Ryanair vor, sich nicht mit Vorschlägen zum Ablauf einer Schlichtung auseinandergesetzt zu haben. Die Geschäftsleitung versuche "durch unkonkrete und inhaltslose Aussagen auf Zeit zu spielen", hieß es in der Pressemitteilung. Sie sei zudem "offenbar weiterhin nicht einmal ansatzweise an einer Lösung interessiert".

In den kommenden Tagen könnte es noch andere Streiks bei Ryanair geben: Laut Medienberichten vom Montag könnten in der letzten Septemberwoche erneut Stewardessen und Stewards streiken, die von Spanien aus operieren. Hinzu kommen Italien, Belgien, Portugal und die Niederlande. Eine Entscheidung soll bis zum Donnerstag fallen, das Kabinenpersonal fordert Verträge nach lokalem statt irischen Recht.