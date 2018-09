Sommerbilanz: Verspätete Mallorca-Flüge bei Tuifly

Der Ferienflieger Tuifly hat Probleme mit der Pünktlichkeit seiner Flüge. Sehr häufig war im Sommer die Strecke von Palma de Mallorca nach Hannover von Verspätungen betroffen.

Das Flugrechtsportal EUclaim zählt zwölf um mehr als drei Stunden verspätete Flieger auf der Urlaubsroute. Und allein acht Mal verspäteten sich Flieger aus Kreta beim Heimflug nach Hannover.

Besonders hart traf es Urlauber auf Flug X3 2315 von Mallorca nach Hannover am 20. Juli 2018. Eigentlich sollte ihr Ferienflieger planmäßig am Freitagabend um 17 Uhr landen. Stattdessen mussten die Passagiere viel Geduld aufbringen: Die Maschine landete schließlich am Samstag um 18:10 Uhr – 25 Stunden und 10 Minuten zu spät.

In den Sommermonaten Juni, Juli und August häufte die Airline insgesamt 341 Verspätungen von mehr als drei Stunden an. Zum Vergleich: 2017 gab es im gleichen Zeitraum 73 Verspätungen. Diese Zahlen hat das Fluggastrechteportal EUclaim anhand seiner weltweiten Flugdatenbank analysiert. Auch die Anzahl der komplett gestrichenen Tuifly-Flüge hat rasant zugenommen: Von 23 im Sommer 2017 auf 104 Annullierungen in diesem Jahr.

Besonders viele Verzögerungen hatte der Ferienflieger im Juli. In diesem Monat kamen 154 Tuifly-Maschinen mit massiver Verspätung ans Ziel – fast sechs Mal so viele wie im Juli des Vorjahrs. Dabei ist das Flugaufkommen von Tuifly mit etwa 9.500 Flügen nur gering gegenüber 2017 gewachsen, als es rund 8.000 Flüge im Zeitraum von Juni bis August gab.

Paul Vaneker, Flugdaten-Spezialist beim Passagierrechte-Portal EUclaim: „Die Probleme mit der Pünktlichkeit von Tuifly liegen vor allem an vielen technischen Defekten, deren Auswirkungen sehr häufig zu Folgeverspätungen führten.“

Doch auch andere Airlines haben in diesem Sommer große Probleme ihre Flugpläne einzuhalten. Die weitaus größere Billigfluggesellschaft Eurowings zählte allein im Sommerferien-Zeitraum vom 23. Juni bis zum 20. August 372 Verspätungen. Der Ferienflieger Condor kommt im gleichen Zeitraum auf 115 deutlich verspätete Flüge.