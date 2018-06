Millionenbetrug mit Mietwagen auf Mallorca

Die Polizei auf Mallorca untersucht einen mutmaßlich gigantischen Betrug mit Mietwagen. Die Firma Autoclick soll bis zu 40 Millionen Euro ergaunert haben, heißt es.

Die Masche bestand offenbar darin, neuwertige Leasing-Fahrzeuge sofort an Endkunden zu verkaufen, statt sie zumindest eine Zeit lang als Mietwagen einzusetzen, wie es in der Branche üblich ist. Die Verkäufe wurden angeblich abgewickelt, obwohl die Autos gar nicht im Eigentum von Autoclick standen, was wegen fehlender Papiere für die Zulassung auch mit Urkundenfälschung verbunden war. Zudem sollen illegale Mehrwertsteuerrückerstattungen für Exporte nach Italien und Frankreich geflossen sein.

Autoclick besteht erst seit wenigen Jahren und verfügt über Niederlassungen in Madrid, Barcelona, Alicante und im Industriegebiet Son Oms auf Mallorca. Die dort vorhandenen Fahrzeuge wurden von der Polizei versiegelt. Der Inhaber soll sich laut Medienberichten ins Ausland abgesetzt haben. Sein Vater war im Jahr 2005 in einen ähnlichen Fall verwickelt und lebt heute in Paraguay. Damals ging es um mutmaßliche Geldwäsche und andere Manipulationen im Mietwagengeschäft. (mic)