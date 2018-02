Güterhäfen der Balearen verzeichnen Rekordjahr

16 Millionen Tonnen Güter sind im vergangenen Jahr an den Häfen von Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera ein- und ausgeladen worden. Das ist ein Wachstum von sechs Prozent im Vergleich zu 2016. Für 2018 rechnet die balearischen Hafenbehörde sogar noch mit einer Million mehr.

Allein in Palmas Hafen wurden 9,3 Millionen Tonnen an Gütern abgefertigt, fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Den größten Zuwachs verzeichnete der Hafen von Alcúdia mit 20 Prozent, 2,1 Millionen Tonnen Waren kamen hier an oder verließen die Insel.

Als Grund für das Wachstum wird die gute wirtschaftliche Situation der Inseln sowie die hohen Touristenzahlen genannt. (cls)