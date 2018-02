Pläne vorgestellt: El Molinar bleibt ein kleiner Hafen

Eingebettet in einer idyllischer Landschaft befindet sich die 1789 erbaute typisch, mallorquinische Finca Can Corem bei Campos. Hier finden in unregelmäßigen Abständen Events der verschiedensten Art statt. DIE NÄCHSTEN TERMINE: FR/2. Februar, um 21 Uhr: Singin & Boppin (Swing und Jazz). Pere Dalmau am Klavier, Alain Martin am Kontrabass, Andrea Cardin am Schlagzeug und Lluci Villalonga als