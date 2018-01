Deutscher interessiert sich für Bar Cristal

Der deutsche Unternehmer Helmut Clemens hat Interesse an der Übernahme der Bar Cristal an der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca. Er plant eine neue Filiale des Feinkostladens Es Rebost.

Das berichtet die Tageszeitung Ultima Hora. Dem MM-Schwesterblatt sagte Clemens, dass die Eröffnung in den denkmalgeschützten Jugendstilräumen bereits Ende März oder Anfang April erfolgen könnte. Es Rebost verfügt bereits über Standorte an der Luxusmeile Jaime III sowie im Carrer Oms.

Am 5. September hatte die Bar Cristal wegen einer drastischen Mieterhöhung für immer die Tore geschlossen. Damals hieß es, dass eine Telefongesellschaft dort einen Flagship-Store eröffnen wolle. Dies ist bisher jedoch nicht geschehen, und der Leerstand des emblematischen Lokals in bester Geschäftslage summiert sich bereits auf fünf Monate. (mic)