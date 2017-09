Video verewigt den letzten Abend der Bar Cristal

62 Jahre Gastronomie-Tradition sind am Dienstagabend in der Bar Cristal auf Mallorca zu Ende gegangen. Der letzte Kassenzettel an der Plaça d'Espanya wurde um 21.48 Uhr ausgestellt.

Zum Abschluss stürmten die Gäste noch einmal das Lokal, machten Videos und Fotos. Der Inhaberfamilie Ramis war nach zwei Generationen am gleichen Standort der Pachtvertrag gekündigt worden. Der vorgesehene Anstieg von 7000 auf 25.000 Euro Monatsmiete war für sie nicht verkraftbar.

Inhaber Tolo Ramis hatte als junger Mensch 15 Jahre in Frankreich gelebt, insbesondere auch einige Zeit in Paris. Das Ambiente der mondänen Cafés in der französischen Metropole versuchte er auch in der Bar Cristal widerzuspiegeln. Nun ist damit Schluss. Wie es heißt, soll bald ein Mobilfunkbetreiber in das denkmalgeschützte Gebäude mit dem Jugenstil-Interieur einziehen. Ob Vodafone, Orange oder ein anderer ist noch unklar. (mic)