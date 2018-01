Sonnenenergie auf Mallorca auf dem Vormarsch

Auf Mallorca nimmt die Nutzung von Solarenergie zu. In vier Gemeinden der Inseln übersteigt der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energiehaushalt die 20-Prozent-Marke. Spitzenreiter ist Petra in der Inselmitte mit 44 Prozent, gefolgt von Artà (26,4 Prozent), Santa Margalida (23,5 Prozent) und Porreres (20,6 Prozent). Diese Zahlen hat die Tageszeitung "Ultima Hora" veröffentlicht.

Die balearische Landesregierung hat ebenfalls ihren Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energien geleistet. Im vergangenen Jahr wurden 10.000 Quadratmeter Solarzellen auf den Regierungs- und Verwaltungsgebäuden angebracht. Das entspreche der Fläche aller zuvor auf den Gebäuden der Inseln montierten Solarzellen, sagt Joan Groizard, Generaldirektor für Energie der Balearenregierung. 50.000 weitere Quadratmeter sollen noch in der laufenden Legislaturperiode folgen, so Groizard. Es solle normal werden, auf den Dächern Solarzellen zu sehen. Man stehe in Verhandlungen mit der Regierung in Madrid, um neue Subventionen zu bekommen.

Aktuell stehen die Balearen spanienweit auf dem letzten Platz bei der Nutzung erneuerbarer Energien. Lediglich 2,3 Prozent der Energie wird derzeit durch Sonne, Wasser oder Wind erzeugt. Der Landesdurchschnitt liegt bei 40 Prozent, vor allem durch Wind und Wasser. Die Position der Balearen könnte sich in der Beziehung aber verbessern. In der Genehmigungsphase sind derzeit acht Solarparks kleinerer Dimensionen. Sie sollen 24 Megawatt erzeugen. Fünf große Parks könnten 179 Megawatt bringen, sollten sie genehmigt werden. Mit insgesamt 203 Megawatt würden die neuen Installationen die bisherige Menge fast vervierfachen. (zap)

