Ryanair will Teile von Mallorca-Flieger Niki

Nachdem der Verkauf von Mallorca-Flieger Niki wieder auf der Kippe steht, hat sich auch Ryanair ins Geschehen eingeschaltet. Wie am Montag bekannt wurde, wollen die Iren Teile der insolventen Airline kaufen und haben bereits Kontakt mit der österreichischen Insolvenzverwalterin aufgenommen.

Am neuen Bieterverfahren mit Frist bis zum 19. Januar und Entscheidung am 22. Januar dürfen jedoch nur Firmen teilnehmen, die bereits in der ersten Runde dabei waren. Ryanair könnte jedoch zum Zug kommen, falls der Notverkauf in der geplanten Form platzt.

Im Übrigen wurde bekannt, dass die Schweizer Air-Berlin-Tochter Belair einen neuen Eigentümer hat. Der Düsseldorfer Finanzinvestor SBC will das Unternehmen flottmachen und strebt für den Sommerflugplan eine Wiederaufnahme des Betriebs an. Gekündigte Mitarbeiter sollen wieder eingestellt werden. (mic)