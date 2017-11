Thomas Cook sucht Mitarbeiter für Mallorca

Thomas Cook will seine Teams zur Betreuung von Urlaubern auf Mallorca ausbauen. Zu diesem Zweck sucht der deutsche Reiseveranstalter für den Sommer 2018 neue Mitarbeiter und hat dazu eigens eine Seite auf Facebook eingerichtet. Sie nennt sich "Thomas Cook Arbeiten auf Mallorca".

Wie das Unternehmen bekannt gab, werden unter anderem zur Unterstützung für das Connected Service Center auf der Insel mehrere sogenannte "Contact Center Agents" gesucht. Der Job richtet sich an Männer und Frauen gleichermaßen. Das Aufgabengebiet beschreibt Thomas Cook so:

• Sie sind für die Bearbeitung aller Gästeanfragen zuständig, um für unsere Gästen ein tolles Urlaubserlebnis sicher zu stellen.

• Sie betreuen und beraten unsere Gäste über Telefon, E-mail, WhatsApp, Social Media etc.

• Sie informieren unsere Gäste über die Urlaubsregionen weltweit

• Sie vermitteln Ausflüge und Mietwagen

• Sie unterstützen unsere Gäste bei Umbuchungen, Beschwerden und in Notfällen

Das gewünschte Profil interessierter Bewerber sollte idealerweise umfassen:

• Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse, weitere Sprachkenntnisse sind wünschenswert

• Dienstleistungsorientierung und Spaß daran erstklassigen Service zu bieten

• Sehr gute organisatorische und kommunikative Fähigkeit sowie Durchsetzungsvermögen

• Interesse an stetiger Weiterentwicklung

• Erfahrung im Umgang mit Telekommunikationssystemen und Office-Programmen, sowie schnelle IT-Auffassungsgabe

• Teamfähigkeit und selbstständiges Arbeiten

• Hohe Flexibilität und Belastbarkeit sowie Interesse daran, weltweit in einem internationalen Team zu arbeiten

• Erfahrung in einem Call Center sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung

• Bereitschaft im Schichtdienst zu arbeiten inklusive Nachtschichten

• Arbeitserlaubnis für Spanien

Das Unternehmen bietet seinerseits:

• 10-tägige Schulung, sowie Einarbeitung im Contact Center

• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem internationalen Team eines dynamischen Unternehmens

• Befristeter Spanischer Arbeitsvertrag mit 5 Tage Woche

• Interessante und herausfordernde berufliche Karrieremöglichkeiten in der Thomas Cook Group

• Möglichkeit kostenloser Sprachkurse

• Möglichkeit verschiedener Zulagen sowie Nachtschichtzulage und Servicezulage

• Mitarbeitervergünstigungen für Reisebuchungen

Weiter lockt das Unternehmen die Bewerber mit dieser Aussicht: "Als ein Mitglied der Thomas Cook Familie haben Sie die Chance die Welt zu bereisen, neue Freundschaften zu schließen und unvergessliche Augenblicke zu erleben."