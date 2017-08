Die letzten Tage der Bar Cristal auf Mallorca

Nun ist es tatsächlich spruchreif: Die traditionsreiche Bar Cristal an der Plaça d’Espanya auf Mallorca schließt am Dienstag, 5. September, nach 62 Jahren für immer ihre Pforten. Eine Erhöhung von 7000 auf 25.000 Euro Monatsmiete kann die Inhaberfamilie nicht stemmen. Sie muss dem Mobilfunkunternehmen Vodafone weichen, das an der prominenten Stelle in der Innenstadt einen neuen Shop eröffnet. Zunächst steht aber ein aufwändiger Umbau an. Die denkmalgeschützten Fassaden- und Innenraumelemente des Gebäudes aus dem Jahr 1916 müssen dabei erhalten bleiben.

Das elfköpfige Personal muss unterdessen den Gang zum Arbeitsamt antreten, nachdem das Betreiberunternehmen im Juli freiwillig seine Liquidation beantragt hatte. Alle Betroffenen bekommen zudem eine Abfindung. „Wir machen erstmal Urlaub und versuchen abzuschalten”, sagt Inhaber Tolo Ramis, dessen Familie bereits in zweiter Generation hinter dem Tresen steht. Der Name „Bar Cristal” soll unterdessen in eine neue Firma eingebracht werden und könnte möglicherweise an anderer Stelle wieder aufleben. „Bisher haben wir in der Stadt aber keine geeigneten Räume gefunden”, sagt Ramis.

Von den Kunden verabschiedete sich die Familie mit einer „Llonguetada”, also einem Event mit den weißen Llonguet-Brötchen, die für die Inselhauptstadt so typisch sind. Eröffnet hatte das Lokal am 29. Mai 1955 unter Leitung von Mita Ramis und Juan Burguera. (mic)