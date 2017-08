Dortmunder Unternehmen Tedi auf Mallorca aktiv

Was den Mallorquinern ihr "Chino", der chinesische Billigmarkt, ist den Deutschen ihr Tedi, Action, Mäc Geiz oder Rusta. Wie MM eher zufällig erfuhr, ist der deutsche Marktführer Tedi seit kurzem auch auf der Insel präsent, aber eher abseits der Touristenströme in Inca. Am 31. Juli und 3. August haben die Märkte an der Avenida Gran Vid de Colon mit einer Verkaufsfläche von 697 Quadratmetern sowie an der Calle Mayor mit 472 Quadratmetern eröffnet. Nach Angaben des Dortmunder Unternehmens sind in Inca 26 Mitarbeiter beschäftigt. "Man hat Tedi dort mit offenen Armen empfangen", heißt es aus der Zentrale. Von den Kunden vor Ort werde man bereits "hervorragend angenommen".

Von Dekorationsartikeln über Schreib- und Haushaltswaren, Partyartikel, Heimwerker- und Elektrobedarf bis zu Kosmetik bieten Tedi-Läden alles, was günstig und nicht zu essen ist. Auch Zubehör für Auto, Fahrrad und Garten sowie saisonale Deko für Weihnachten oder Karneval finden sich im Sortiment. Europaweit betreibt Tedi nach eigenen Angaben rund 1600 Filialen, davon 77 in Spanien.

Auch Mallorca steht im Fokus des Expansionsdrangs. "Wir sind weiterhin auf der Suche nach neuen Standorten, nach wie vor auch auf Mallorca: Voraussichtlich im Herbst eröffnen wir einen neuen Markt in Magaluf, außerdem führen wir Gespräche über Immobilien in Palma", heißt es aus der Dortmunder Zentrale.

Befragt nach der Positionierung auf dem Markt, zeigen sich die Marketingstrategen der Tedi-Gruppe selbstbewusst. Es gebe Schnittmengen zu anderen Händlern. Was "Preisstruktur und Sortimentstiefe sowie die flächendeckende Verbreitung in Deutschland" betreffe, sei man einzigartig. Mit bis zu 11.000 verschiedenen Artikeln pro Filiale sei für jeden Kunden etwas Passendes dabei. Bleibt abzuwarten, wie die Konsumenten auf die deutsche Konkurrenz für die schon zum Landschaftsbild jedes Ortes gehörenden chinesischen Läden reagieren werden.

