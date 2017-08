Gewerkschaften kündigen Flughafenstreiks an

Die spanischen Gewerkschaften CCOO, UGT und USO haben Streiks an den Flughäfen angekündigt. In den Ausstand sollen Mitarbeiter der Airport-Betreiberfirma Aena gehen, das berichtet die mallorquinische Tageszeitung am Mittwoch auf ihrer Onlineseite. Auch der Flughafen von Mallorca wird von Aena verwaltet.

Die Gewerkschaften fordern unter anderem mehr Lohn. Ende August sind weitere Verhandlungsgespräche zwischen den Arbeitnehmervertretern und dem spanischen Verkehrsministerium angesetzt.

Kommt es zu keiner Einigung, ist geplant die Arbeit zwischen dem 15. September und dem 30. Dezember an 25 Tagen für jeweils 24 Stunden niederzulegen. Betroffen sind sowohl Brückentage als auch die Weihnachtszeit. Gestreikt wird voraussichtlich an den Daten: 15., 17., 22., 24. und 29. September; 1., 6., 11., 15., 27., 30. und 31. Oktober; 3. und 5. November; 1., 4., 5., 7., 8., 10., 26., 27., 28., 29. und 30. Dezember. (cls)