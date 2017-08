Von Freitag an neue Aldi-Filiale in Campos

Jüngst hat sich zum 16. Mal gejährt, dass ein deutschstämmiger Discounter auf Mallorca an Land gegangen ist: Im Jahre 2001 eröffnete die Lebensmittelmarktkette Lidl ihre ersten zwei Filialen auf der Insel, und zwar in - na, wer erinnert sich noch? - Palmanova und Inca.

Erst im Jahre 2015 folgte Aldi und nahm auf einen Schlag sechs Supermärkte in Betrieb. Das geschah damals in Palmanova, Inca, Magaluf, Marratxí und zweimal in Palma. Seit jenen Pioniertagen ist der Aufbau Süd der beiden Discounter auf Mallorca weitergegangen. Im Sommer 2016 eröffnete Aldi eine weitere Filiale in Manacor im Inselosten. Jetzt steht die baldige Eröffnung des nächsten Standortes auf dem Programm: Aldi wird am Freitag, 11. August, in Campos seine neueste Filiale, mittlerweile achte Mallorca-Filiale, in Betrieb nehmen.

Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin werden mit dem neuen Standort 18 Arbeitsplätze geschaffen. Das Verkaufsgebäude ist 1200 Quadratmeter groß und befindet sich im Camí Vell de Ciutat, 37-39. Es wird Montag bis Samstag von 9 bis 22 Uhr und an den Sonntagen von 9 bis 21 Uhr geöffnet haben.

Aldi hatte das Durchdringen des spanischen Marktes im Jahre 2002 begonnen und verfügt nun über 260 Filialen. Deutlilich früher als Aldi hatte Lidl seine Expansion auf der Iberischen Halbinsel gestartet: Der erste Standort wurde 1994 im katalonischen Lleida eingeweiht, seitdem zählt der Discounter mehr als 540 Filialen landesweit, davon 22 auf den Balearen und 17 auf Mallorca. Es handelt sich um die Standorte Calvià, Manacor, Inca, Cala Rajada, Cala Millor, Alcúdia, Felanitx, Campos, Pollença, Marratxí, Santanyí und sechs weitere Filialen in Palma selbst.

Auch weltweit hat Lidl etwa doppelt so viele Filialen wie Aldi. Der Discounter mit dem großen "A" kommt auf knapp 5000 Standorte in neun Staaten, der Wettbewerber mit dem großen "L" nennt gut 10.000 Verkaufsstellen in 27 Staaten sein Eigen.

Und die Produkte? In Zusammenhang mit der geplanten Neueröffnung in Campos gibt Aldi bekannt, dass die Kunden dort ein Warensortiment von mehr als 1500 Referenzen vorfinden werden, unter ihnen 200 ökologische Produkte sowie viel lokale Frischware. Unnötig zu erwähnen, dass Aldi die hohe Qualität seiner Produkte zum günstigsten Preis betont. Das gelte insbesondere für die rund 120 Referenzen, die als Eigenmarke vertrieben werden.

Auch Lidl setzt nach eigenen Angaben stark auf lokale Produkte. Der Discounter kooperiere auf den Balearen mit rund 20 heimischen Zulieferern, deren Produkte auch im globalen Lidl-Vertriebsnetz international vermarktet werden. Das Inselsortiment umfasse 50 Referenzen an balearischen Produkten, bei einem Gesamtsortiment von 1900 Referenzen. Dass der Focus auf Qualität liege, verstehe sich von selbst.

Weiter teilte Lidl mit, dass das Warensortiment in seinen Filialen auf Mallorca zu 70 Prozent aus spanischen Produkten bestehe. 30 Prozent werden aus dem Ausland zugeliefert. Zu den häufigsten Erzeugnissen, die aus Deutschland importiert werden, zählen Roggenbrot und Bratwürste.