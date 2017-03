McDonald's zieht an Palmas Plaza de España

Die Plaza de España am Hauptbahnhof von Palma wird in naher Zukunft ein weiteres Schnellrestaurant mit US-amerikanischer Gastronomietradition aufweisen: Nach Kentucky Fried Chicken und Burger King will dort nun auch McDonald's eine Filiale eröffnen, berichtete die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Donnerstag.

Mallorcas Erobererkönig Jaume I. wird auf seinem Reiterstandbild mitten auf der Plaza de España demnach der Duft von Pommes und Hamburger noch intensiver um die Nase wehen. Das Lokal solle zum Sommer in Betrieb sein. Die Genehmigung der Stadtverwaltung liege bereits vor.

An dem zentralen Platz finden sich neben den US-Ketten auch traditionelle Lokale wie die Bar Cristal und orientalische Imbisse sowie eine Filiale des Drogeriemarktes Müller. (as)