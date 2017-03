Personalkosten auf Mallorca immer geringer

Bahnradsport von Weltniveau: Im März findet in Palma de Mallorca das Finale der neugeschaffenen „Six Day Series” statt. Eurosport überträgt.Der Veranstalter Madi-son Sports Group mit Sitz in London hat die Sechstagerennen in London, Amsterdam, Berlin und Kopenhagen zu einer Serie zusammengefasst. Bei diesen Events konnten die Fahrer Punkte sammeln. Ziel war die Qualifikation für das