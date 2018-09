340.000 Senioren im Winter auf den Balearen

Bei spanischen Senioren sind die Balearen beliebt. Die staatlich gesponserten Sozial-Reisen von Mundiplan und Mundoseinior für den Winter 1018/19 wurden fast alle verkauft.

Zwischen Oktober und Mai werden rund 340.000 mit dem Imserso-Sozialprogramm auf die Inseln kommen, was insgesamt 2,3 Millionen Übernachrungen generiert.

Mundiplan hat seine 237.000 Reisen innerhalb von einer Woche zu 80 Prozent verkauft. Mundosenior verfügt über 100.000 Angebote, die bereits komplett ausgebucht seien, wie die Tageszeitung Ultima Hora berichtet.

Insgesamt kooperieren 60 Hotels mit dem Sozialprogramm, 80 Prozent der Häuser befinden sich auf Mallorca. Hier findet man sie vor allem in Can Pastilla, an der Playa de Palma, in Palmanova, Santa Ponça und Cala Millor.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich noch andere Hotels beteiligen und im Winter zumindest zeitweise öffnen. Der Verkauf weiterer Reisen hängt aber nicht zuletzt auch davon ab, wie es mit der Verfügbarkeit der Flüge aussieht.