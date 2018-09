Hotel Bahía del Sol für sechs Millionen Euro modernisiert

Sechs Millionen Euro hat die Leitung des Seetelhotel Bahía del Sol in Santa Ponça in den vergangenen sechs Jahren in die Modernisierung des Hauses investiert. Dadurch sei der Übernachtungsbetrieb mit seinen 209 Zimmern zu einer Referenz geworden für den Wandel, dem sich die Tourismuszone von Calvià verpflichtet hat, sagte Calviàs Bürgermeister Alfonso Rodríguez am Donnerstagabend.

Rodríguez würdigte die Bemühungen der örtlichen Hotellerie, die Öffnungszeiten der Übernachtungsbetriebe und damit die touristische Saison verlängert zu haben. Das bedeute mehr Beschäftigung für die Arbeitnehmer im Jahresverlauf Jahr und weniger Arbeitslosigkeit in der Kommune.

Neu in dem Hotelklassiker, der in den frühen 1970er Jahren den Betrieb aufgenommen hatte, ist eine Chill-out-Bar auf der Dachterrasse im 6. Stock, von wo aus die Sonnenuntergänge genossen werden können. Ebenfalls neu ist eine Minigolf-Anlage im 5. Stock.

Weitere Neuerungen erfolgten im Zuge der Generalsanierung an vielen Stellen, von der Gartenanlage und den Zimmern bis hin zu einer neuen Küche in dem Betrieb. Hoteldirektor Miguel Ángel García sprach von einer erfolgreichen „Markenpositionierung”, die insbesondere im Winter viele Sporttouristen anlocke.

Das Bahía del Sol ist jenes Hotel, das im Jahre 2014 gemeinsam mit Daniela Katzenberger eine in Rosa gehaltene Suite eingerichtet und nach der TV-Blondine benannt hatte. Die Suite ist nach wie vor vorhanden und kann auf Wunsch gebucht werden, sagte Direktor Miguel Ángel García.