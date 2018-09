Erstes Frauen-Hotel auf Mallorca für 2019 geplant

Auf Mallorca wird im kommenden Jahr erstmals ein Hotel seine Pforten öffnen, dessen 39 Zimmer ausschließlich Frauen vorbehalten sind. Entstehen wird die Unterkunft in Porto Cristo an der Ostküste. In dem ehemaligen Hostal Sol i Vida, das derzeit im Carrer Joan Servera i Camps in der Nähe des Sporthafens umgebaut wird, werden nach Vollendung nicht nur ausschließlich Frauen logieren, sondern auch nur Frauen arbeiten.

Alle Dienstleistungen sollen ganz auf die Vorlieben und Bedürfnisse des weiblichen Geschlechts ausgerichtet sein, berichtete die spanische MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora” am Mittwoch exklusiv. Auch die Inneneinrichtung des Übernachtungsbetriebes und das Design des Hauses werden ausschließlich von Frauen verwirklicht.

Betreiber des Frauen-Hotels wird die mallorquinische Kette Som Hotels. Sie ist relativ jung, und befindet sich in einem Wachstumsprozess. Som Hotels will eigenen Angaben zufolge an die Ursprünglichkeit des frühen Mallorca-Tourismus anknüpfen, etwa durch kleinere Einheiten, persönliche Betreuung und lokale Produkte. Zugleich versteht die Kette ihre Unterkünfte als Treffpunkte für kulturellen Austausch.

Das Unternehmen betreibt derzeit fünf Häuser in Alcúdia, Can Picafort, Cala Bona und im Inselinnern sowie zwei an der Playa de Palma. Die Kategorien reichen vom Drei-Sterne-Bereich bis zum Boutique-Hotel. Eines der Hotels ist ein Adult Only, ein anderes richtet sich vorrangig an ein jüngeres Publikum. Neben dem künftigen Frauen-Hotel in Porto Cristo plant Som Hotels für 2019 einen weiteren Standort mit 43 Zimmern in Porto Petro.

Nur für Frauen ist als Motto indes nicht ganz so neu auf Mallorca. Bereits vor vier Jahren führte das Hotel Barceló Illetas Albatros südwestlich von Palma ein solches Konzept "light" ein. Dort wurde nicht die gesamte Unterkunft Männern verwehrt, sondern nur der sechste Stock des Gebäudes. Hier bleiben die vier Zimmer einzig für Frauen reserviert.