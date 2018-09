Frank Plasberg talkt mit Ikke Hüftgold

TV-Tipp für Mallorca-Fans: Frank Plasberg diskutiert in der Sendung „Hart aber fair" am Montag, 3. September, um 21 Uhr im Ersten über Massentourismus.

Einer der Gäste ist Matthias Distel, besser bekannt als Partysänger Ikke Hüftgold. Mit seiner prolligen Art wurde Hüftgold in den vergangenen Jahren zum Playa-de-Palma-Star, tritt hier inzwischen aber nicht mehr auf. Stattdessen ist er häufig in Bulgarien anzutreffen.

Im Talk soll es um frühere Geheimtipps gehen, die heute überlaufen sind: Kaum ein Fleck auf Erden ist vor dem modernen Tourismus sicher. Plasberg fragt: „Zerstören wir mit Bettenburgen und rußenden Kreuzfahrtschiffen all das, was noch schön ist? Oder geht das auch: Die Welt bereisen und sie erhalten?"

Neben Ikke Hüftgold diskutieren mit: Dirk Schümer (Europakorrespondent „Die Welt“, lebt in Venedig), Manuel Andrack (Autor und Journalist), Sweelin Heuss (Sprecherin von Greenpeace), Karl Born (ehemaliges Vorstandsmitglied der TUI Group; Professor für Tourismusmanagement an der Hochschule Harz), Matthias Morr (Journalist; Gründer des Youtube-Kanals „Schiffstester").

Interessierte können sich auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon vorab über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln.

Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. Per E-Mail ist „Hart aber fair" unter folgender Adresse erreichbar: hart-aber-fair@wdr.de.