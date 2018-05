2019 bietet Tuifly 160 Mallorca-Flüge an

Die Ferienfluggesellschaft Tuifly will Mallorca auch im nächsten Jahr fest die Treue halten. 160 Flüge werden in der Hochsaison 2019 von Deutschland und der Schweiz zur Insel angeboten, wie Vorstandschef Roland Keppler am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen Flugplans in Hannover sagte. Insgesamt bietet die beliebte Airline 880 Flüge ab elf Airports an – fünf Prozent mehr als dieses Jahr.

Die wichtigsten Tuifly-Flughäfen sind Düsseldorf und Frankfurt, angeflogen werden auch Berlin-Tegel, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Saarbrücken, Stuttgart und Basel. Wie es bei der Flugplan-Präsentation weiter hieß, kommen nächstes Jahr erstmals auch Jets vom Typ Boeing 737-max zum Einsatz. (it)