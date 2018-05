Hoteliersverband beklagt sich über Touristensteuer

Maria Frontera, Vorsitzende der mallorquinischen Hoteliersvereinigung FEHM, wirft der Balearen-Regierung vor, zu verschleiern, wofür die Touristensteuer verwendet wird. "Wir wissen nicht, wohin das Geld geht", sagte sie. FEHM würde seit Monaten versuchen, die Informationen anzufordern – ohne Erfolg.

Seit Mai müssen Touristen in der Hauptsaison den doppelten Satz Übernachtungssteuer auf Mallorca und den Nachbarinseln löhnen. "Sie bezahlen das Geld zwar, wollen aber wissen, wofür es verwendet wird", so Frontera weiter. Im gleichen Zuge gebe es Beschwerden über die touristische Infrastruktur, besonders in Calvià, Alcúdia und Cala Millor.

Die Belegung in einigen Hotels sei drei Prozentpunkte niedriger als im Vorjahreszeitraum. Die Hoteliers befürchten nun, dass Gäste Urlaubsziele bevorzugen, in denen es keine Touristensteuer gibt. (cls)