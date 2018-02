Laudamotion-Flüge nach Mallorca ab sofort buchbar

Der Flugplan von Niki-Nachfolger Laudamotion scheint zu stehen. Wie Ferienflieger Condor mitteilt, können ausgewählte Laudamotion-Flüge auf www.condor.com gebucht werden.

Bei den angebotenen Flügen handelt es sich um Kurz- und Mittelstreckenflüge ab Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und Basel nach Mallorca und Ibiza sowie nach Málaga. Weitere Abflughäfen und Urlaubsziele werden folgen, heißt es in der Mitteilung. Der erste Flug hebt am 25. März ab.

„Wir freuen uns sehr, Laudamotion bei der Vermarktung ihrer neuen Flüge zu unterstützen", sagt Ralf Teckentrup, Vorsitzender der Condor-Geschäftsführung. „Die erweiterte Flugauswahl, die wir auch unseren Kunden und Vertriebspartnern damit anbieten können, ist ein schöner Nebeneffekt."

Niki Lauda dazu: „Ich setze große Erwartungen in die Kooperation mit Condor. Wir bringen damit ein Stück österreichischen Charme nach Deutschland und unsere Fluggäste profitieren von mehr Flexibilität und einer größeren Auswahl an Flügen zu den schönsten Urlaubszielen im Mittelmeer. Gerade wenn man an den Sommer denkt, sind es vor allem die Ferienreisenden, die bei einem breiten und differenzierten Angebot nur gewinnen können. Laudamotion wird dabei mit dem besonderen Spirit und Service an Bord Trends setzen."

Besuchern der Condor-Website stehen somit zusätzlich 56 Verbindungen zu beliebten spanischen Destinationen zur Auswahl. Dabei können Fluggäste die Flüge beider Airlines flexibel kombinieren. So kann beispielsweise ein Condor-Hinflug mit einem Laudamotion-Rückflug für die Reise gebucht werden.

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, sind die Flüge zum Economy Light Tarif buchbar sowie in der Economy und Premium Class. Der Economy Light Tarif biete sich für Passagiere an, die lediglich mit Handgepäck reisen möchten. In der Economy Class stehen dem Gast zusätzlich 20 Kilo aufzugebendes Gepäck frei und in der Premium Class genießen Passagiere einen freien Sitzplatz in der Mittelreihe sowie ein Premium Menü inklusive Getränken an Bord. Flüge von Laudamotion beispielsweise zu den Balearen sind zu einem Oneway-Komplettpreis ab 59,99 Euro in der Economy Class erhältlich, hieß es weiter.

Condor wird neben der Vermarktung der Laudamotion-Flüge der Mitteilung zufolge auch ausgewählte operationelle Funktionen, wie die Verkehrsleitstelle oder die Crewplanung, als Dienstleister für Laudamotion übernehmen.