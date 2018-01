Balearen-Regierung erklärt Deutschen höhere Ökosteuer

Die Balearen-Regierung hat in Deutschland und Großbritannien eine Info-Kampagne gestartet, um die Erhöhung der Ökosteuer zu rechtfertigen. Ab 1. Mai werden pro Tourist und pro Tag im Schnitt 3 Euro erhoben, doppelt so viel wie in der Vorsaison.

Der zuständige Generaldirektor für Tourismus Antoni Sansó hat dazu Schreiben an den Deutschen Reiseverband DRV sowie an die britische Asociacion of British Travel Agencies ABTA verschicken lassen. Mit dem Brief richtet sich die Balearen-Regierung an Reisebüros und Reiseveranstalter.

Darin wird erklärt, was mit den bisherigen Einnahmen der sogenannten "Ecotasa" genau gemacht worden ist. Außerdem wird ein Internetlink angegeben, über den man eine Liste mit den einzelnen Maßnahmen anklicken kann.

"Man muss den Leuten vermitteln, wo genau das Geld investiert wird", erklärte Sansó auf der Tourismusmesse Fitur. Die Gelder würden in einen nachhaltigen Tourismus fließen, um die Qualität für die Residenten und Touristen zu verbessern, so der Generaldirektor weiter. Die Reiseveranstalter und Reisebüros sollen von nun an regelmäßig informiert werden. Transparenz sei wichtig, sagte Sansó.