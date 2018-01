Plattform für "zivilisierte" Playa de Palma macht Druck

Die Landbevölkerung begeht mit teilweise derben Bräuchen Sant Antoni, den Tag des Heiligen Antonius, Schutzpatron der Tiere (17. Januar). Bereits am Vorabend wird vielerorts um Lagerfeuer gefeiert, am 17. Januar finden Tiersegnungen statt. Die größte Feier ist in Sa Pobla. DAS PROGRAMM für 2018 DO/11.01.: Alaró: Umzug des Heiligen um 17.30 Uhr mit „Schafsglockenläuten”, im Anschluss Lagerfeuer und Grillfest