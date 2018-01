Den Chauffeur direkt bei der Airline buchen

Vom Start zu Hause in Deutschland bis zur Ankunft in der Hotelhalle auf Mallorca – bei Ryanair lässt sich jetzt die komplette An- und Abreise buchen.

Die Airline hat am Freitag das Angebot von „Ryanair Transfers" gestartet. Die neue Buchungsplattform für Beförderungsmöglichkeiten in Kooperation mit Cartrawler ermöglicht es Ryanair-Kunden, eine Auswahl an Transportmitteln wie Taxi, Wagen mit Chauffeur, Bus, Fernbus und Bahn direkt auf der Ryanair.com-Website zu buchen.

In der Praxis kann man zum Beispiel erst seinen Flug nach Palma klarmachen und danach den restlichen Transport. Je nach Beförderungsart steht dann ein Fahrer am Airport, der einen Zettel mit dem Namen des Kunden hochhält und diesen zum gewünschten Ziel bringt.

Greg O'Gorman, bei Ryanair für Zusatzleistungen zuständig, sagte dazu: "Wir freuen uns über den Start von ‚Ryanair Transfers’, unsere neue Buchungsplattform für Beförderungsmöglichkeiten, in Kooperation mit CarTrawler. Damit bieten wir unseren 129 Millionen Kunden die größte und günstigste Auswahl an Transportmitteln."

Es handele sich um die jüngste Neuerung in einer Reihe von Verbesserungen der Kundenerfahrung im Rahmen des "Always Getting Better"-Programms von Ryanair.