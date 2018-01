Studie: Deutsche fliegen auf Palma

Kein anderer Ort in Spanien ist 2017 bei Bundesbürgern so gefragt gewesen wie Palma de Mallorca. Das hat das Internet-Suchportal für Flüge und Hotels, Jetcost, nach eigenen Angaben ermittelt. Damit lagen die Deutschen in ihrer Vorliebe zur Balearen-Metropole vor allen anderen europäischen Nationen, teilte die spanische Jetcost-Tochter am Mittwoch mit.

Zum Vergleich: Bei den Portugiesen und Russen rangiert Palma in der Topten der gesuchten Destinationen auf Platz 3, bei den Franzosen auf Platz 6, bei den Briten auf Platz 7 und bei den Niederländern auf Platz 8. Bei den Italienern wiederum taucht Palma unter den ersten zehn Rängen gar nicht auf.

Die zehn am meisten von Deutschen abgefragten Destinationen in Spanien waren nach Palma auf Platz 1:

2. Barcelona

3. Málaga

4. Alicante

5. Madrid

6. Gran Canaria

7. Teneriffa

8. Valencia

9. Fuerteventura

10. Ibiza