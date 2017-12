Familien bleiben Mallorca im kommenden Sommer treu

Bei deutschen Familien steht Sommerurlaub auf Mallorca weiterhin hoch im Kurs. Das zeigen laut Tageszeitung Ultima Hora die aktuellen Buchungszahlen.

Der Verkauf von Urlaubspaketen für Sommer 2018 laufe demzufolge in Deutschland, Großbritannien und den skandinavischen Ländern gut. Begünstigt wurde das in den vergangenen Wochen durch das kalte Wetter in Europa und durch attraktive Frühbucherrabatte. Vor dem Hintergrund, dass das Interesse an der Türkei, an Ägypten und Tunesien wieder angestiegen ist, haben sich viele mallorquinische Hotels dafür entschieden, diese Preisnachlässe anzubieten. So lassen sich eventuell bessere Zahlen für die Zwischensaison erzielen (Mai/Juni).

In der Branche rechnet man nicht damit, dass die Erholung von Türkei, Ägypten und Tunesien schwerwiegende Auswirkungen auf den Balearen-Sommer haben werde. Auch die vorgesehene Verdoppelung der Ecotasa dürfte zu keinem Einbruch führen. Zwar geht man davon aus, dass die Hotelauslastung leicht unter der des vergangenen Sommers liegen wird, wegen gestiegener Preise im August und im September dürften die Hoteliers sich insgesamt trotzdem über Mehreinnahmen freuen.