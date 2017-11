Allein im Sommer kamen 2,8 Millionen Deutsche

Der Tourismus auf den Balearen boomt wie nie zuvor. Die jüngsten Statistiken sprechen eine deutliche Sprache. Da ist zunächst die Oktober-Bilanz des spanischen Statistik-Instituts INE. Demnach zählten die Hotels der Balearen in diesem "goldenen" Monat erstmals mehr als eine Million Gäste, acht Prozent mehr als im vergangenen Jahr (Zuwachs in Spanien: zwei Prozent). Verglichen mit 2014 ergibt sich sogar eine Steigerung um 31,7 Prozent.

Die Belegungsquote auf den Balearen wird im Oktober mit 67 Prozent angegeben. Mehr haben in Spanien nur die Kanaren (80 Prozent), wo klimatisch aber ein anderer Saisonrhythmus herrscht.

Auch die ersten offiziellen Zahlen für die gesamte Hauptsaison (Juni bis September) sprechen eine deutliche Sprache. Die Balearen zählten in diesem Zeitraum insgesamt 8,9 Millionen Urlauber, 5,8 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2016. Die höchsten Zuwächse wurden im Juni und September mit jeweils acht Prozent erzielt. Im immer vollen August war wohl kein Platz für noch mehr Urlauber: Die Statistik weist ein bescheidenes Plus von 2,6 Prozent aus.

Nach Nationen waren die Deutschen unangefochten die Nummer eins: Zwischen Juni und September besuchten 2,8 Millionen Alemanes die Inseln (plus 5,3 Prozent), die Briten stagnierten bei 2,5 Millionen. Danach kommen übrigens die Italiener (610.000, plus zehn Prozent) und die Franzosen (409.000, minus 2,3).

