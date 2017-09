"Europa 2" und "Europa" bleiben die besten Schiffe der Welt

Wenn die beiden Luxusliner im Hafen von Palma liegen, dann guckt man auf Mallorca besonders gern hin. Denn sie gelten auch weiterhin als die besten Kreuzfahrtschiffe der Welt.

Die "Europa 2" und die "Europa" von Hapag-Lloyd Cruises sind in der neuesten Ausgabe des renommierten Kreuzfahrtguides „Berlitz Cruising & Cruise Ships 2018“ erneut als einzige Kreuzfahrtschiffe mit der Bestnote Fünf-Sterne-Plus ausgezeichnet worden.

Nachdem der Autor und Kreuzfahrtexperte Douglas Ward die Auszeichnung der "Europa" bereits beim Gourmetevent Europas Beste am 25. August bekannt gab, steht das Ergebnis 5-Sterne-Plus nun auch für das Schwesternschiff fest. Die "Europa 2" wurde damit bereits zum fünften, die "Europa" zum 18. Mal mit der Höchstnote ausgezeichnet.

Die "Europa 2" erreicht von insgesamt 2000 möglichen 1863 Punkte und führt damit das Ranking in der Rubrik der kleinen Schiffe mit 251 bis 750 Passagieren an. Auf dem zweiten Platz folgt das Schwesterschiff "Europa" mit 1852 Punkten.

"Auf beiden Schiffen kann man wunderbare Kreuzfahrten verbringen", so Douglas Ward, Autor des Berlitz Cruise Guides, "mit einem überragenden Platzangebot pro Gast, geräumigen Decks, einem ausgezeichneten gastronomischen Angebot sowie einem aufmerksamen, freundlichen, aber gleichzeitig unaufdringlich persönlichen Service" (aus: "Berlitz Cruising & Cruise Ships 2018")

"Dass wir auch in diesem Jahr mit der ,Europa 2' und der ,Europa' unsere Spitzenposition verteidigen können, erfüllt uns mit Stolz. Die Bewertungen sind eine besondere Auszeichnung unserer Leistungen und unseres Qualitätsversprechens im Luxus- und Expeditionssegment", so Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd Cruises. "Ein besonderer Dank gilt daher unseren Crewmitgliedern an Bord wie auch unseren Mitarbeitern in Hamburg, die täglich daran arbeiten, für unsere Gäste einmalige und herausragende Erlebnisse zu kreieren."

Insgesamt hat das Team um Autor Douglas Ward 300 Kreuzfahrtschiffe bewertet und ließ dabei Kriterien wie die Schiffsausstattung, die Qualität, das Angebot in den Restaurants, den Service, das Entertainment sowie das Kreuzfahrterlebnis allgemein in die Bewertung einfließen.

Die "Europa" wird Mallorca das nächste Mal am 10. November anlaufen. Auf den Besuch der "Europa 2" muss man im Hafen von Palma nach derzeitiger Planung noch bis zum 24. Juni 2018 warten.