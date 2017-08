2,1 Millionen ausländische Urlauber im Juni

Auf Mallorca und den balearischen Schwesterinseln sind im Juni mehr Urlauber aus dem Ausland gezählt worden als in jeder anderen Ferienregion in Spanien. Insgesamt besuchten im sechsten Monat des Jahres 2,1 Millionen Touristen die Inseln. Das waren acht Prozent mehr als im Vorjahr, teilte das spanische Tourismusministerium per Frontur-Studie mit.

Damit urlaubte jeder vierte ausländische Spanienbesucher auf den Balearen. In Katalonien wurden 2 Millionen Urlauber registriert, 9,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.