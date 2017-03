Beschwerden über Baulärm in Peguera

Keinen guten Start in die Saison legt in diesem Jahr der bei Deutschen beliebte Urlaubsort Peguera im Südwesten von Mallorca hin. Der Meinung sind zumindest die Anwohner und die touristischen Betriebe. Sie stören sich vor allem an den zahlreichen Baustellen auf den Straßen, die Lärm und Dreck verursachen.

Wie die spanische Tageszeitung Ultima Hora berichtet, beginnt die Saison traditionell bereits Ende Februar - früher als in den umliegenden Ortschaften. Besonders in diesem Jahr sind die Besucherzahlen bereits jetzt erfreulich. Nichtsdestotrotz sind viele Baumaßnahmen, die normalerweise vor Saisonbeginn abgeschlossen werden, noch in vollem Gange.

Wie es heißt, ist das städtische Schwimmbad wegen seines schlechten Zustands noch nicht geöffnet, auch am Boulevard sind die Arbeiter noch am Werkeln. Die Schuld sehen die Anwohner und Unternehmer beim Rathaus, das nicht vorausschauend genug geplant habe. (somo)