Waghalsige Sprünge in Alcúdia

Mehr als 20 Teilnehmer wetteiferten um den Titel: In Alcúdia wurde der Balearen-Meister im Wakeboarding gekürt. Die Nase vorn hatte am Ende Daniel Martini.

Die Meisterschaften fanden statt im Wakepark auf dem See Lago Menor in Alcúdia und zogen zahlreiche Zuschauer an, die für waghalsige Sprünge eifrig applaudierten.

Unter den teilnehmenden Athleten befanden sich auch einige sehr junge Sportler. Denn Wakeboarding ist ein Sport mit Zukunft. Die Szene hofft, dass man ins Programm der Olympischen Spiele 2024 in Paris aufgenommen wird. Für Olympia 2020 in Tokio hatte es noch nicht gereicht.