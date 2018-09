Real Mallorca verliert zuhause gegen Albacete

Der Fußball-Zweitligist Real Mallorca hat sich am Sonntag nicht gegen Albacete durchsetzen können. Die Mannen von Trainer Vicente Moreno verloren mit 1:3. Zum ersten Mal in Führung waren die Festlandsspanier schon der zweiten Minute mit einem Tor des Albaners Rei Manaj gegangen. Dieser stieß am Ende der ersten Halbzeit heftig mit dem Mallorquiner Xisco Campos zusammen, der im Krankenwagen aus dem Stadion gefahren werden musste.

Die Mallorca-Spieler gingen im Stadion genauso wie ihre Gegner knüppelhart zur Sache, es wurden zahlreiche gelbe Karten und sogar eine rote gegen den Inselkicker Antonio Raíllo gezückt. Dennoch gelang es Lago Junior in der 51. Minute in Unterzahl, den Ausgleichstreffer zu erzielen.

Doch am Ende war Albacete - vor dem Spiel der direkte Verfolger der Insulaner in der Tabelle - stärker: Der Ex-Mallorca-Spieler Javier Acuña traf in der 59. Minute und entschuldigte sich bei den Fans seines ehemaligen Arbeitgebers für den Treffer, der den alten Abstand wieder herstellte. Acuña legte in der 89. Minute mit einem weiteren Treffer nach und besieglte das schicksal der Mallorquiner.

Damit verlor der in den letzten Wochen sehr erfolgreiche Inselverein zum ersten Mal in dieser Saison im eigenen Stadion.