Fans und Freunde bejubeln Mallorquinerin

Mallorca hat eine neue Fußball-Heldin. Bei ihrer Rückkehr nach Palma wurde Cata Coll begrüßt wie ein Champion. Sie war Freitag mit Spanien Vize-Weltmeister bei der U-20-WM der Frauen geworden.

Die spanische Auswahl hatte das Finale gegen Japan mit 1:3 verloren, zufrieden mit dem Erreichten war man trotzdem. Vor allem die 17-jährige Cata, die für Collerense (Palma) spielt und in der Nationalmannschaft während des Turniers in Frankreich Stammkeeperin war. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Alter an einer U-20-WM teilnehmen würde. Ebenso wenig hätte ich geglaubt, dass ich spielen würde. Ich muss dem Trainerstab danken für das Vertrauen, das in mich gesetzt wurde. Ich lebe einen Traum."

Eine zweite Mallorquinerin räumte bei der WM Trophäen ab: Patri Guijarro, die beim FC Barcelona spielt und schon lange als kommender Star im spanischen Frauenfußball gilt, bekam den Goldenen Ball als beste Spielerin des Turniers und den Goldenen Schuh als erfolgreichste Torschützin (sechs Treffer).