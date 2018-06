Real Mallorca ist Meister der dritten Liga

Real Mallorca hat das Rückspiel um die spanische Drittligameisterschaft am Sonntag gegen Rayo Majadahonda gewonnen und sich damit den Titel gesichert. Das Spiel, das in dem Vorort von Madrid ausgetragen wurde, endete 1:0. Den Siegestreffer erzielte Xisco Campos.

Der Staffelmeister aus Majadahonda hatte – genau wie Real Mallorca – das Ticket für den Wiederaufstieg in die Zweite Liga bereits im Vorfeld gelöst. Bei dem Match am Sonntag ging es "nur" noch um den Meistertitel, der rein sportlich aber keine Bedeutung hat, sondern nur die Krönung für das beste Team der 80 Mannschaften der dritten Liga, die in vier Staffeln unterteilt ist, darstellt. Das Hinspiel hatte Mallorca mit 3:1 gewonnen.

Real Mallorca war nach nur einer Spielzeit in der dritten Liga vor zwei Wochen in den Play-Off-Spielen der direkte Wiederaufstieg in Liga zwei geglückt. Dort treten die Roten dann ab August wieder gegen Teams wie Real Oviedo, den FC Córdoba oder CD Teneriffa an.