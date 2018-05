Marcel Ndjeng erklärt seinen Rücktritt

Nach Malik Fathi beendet ein weiterer langjähriger Bundesliga-Profi bei Atlético Baleares seine Karriere: Marcel Ndjeng hängt mit 36 Jahren die Fußballschuhe an den Nagel. Das gab der Club am Donnerstag bekannt.

Der in Bonn geborene Deutsch-Kameruner Ndjeng spielte zwei Jahre für die Inselkicker. Davor kickte er in Deutschland in Düsseldorf, Paderborn, Bielefeld, Gladbach, Hamburg, Hertha BSC Berlin und Augsburg. Fünfmal war er für das Nationalteam von Kamerun im Einsatz.

Der Berliner Malik Fathi hatte nach dreieinhalb Spielzeiten auf der Insel am Dienstag seinen Rücktritt vom Profifußball erklärt.