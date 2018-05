Atlético Baleares rettet sich vor dem Untergang

Der neben Real Mallorca zweite balearische Fußballverein in der "Segunda División B" hat sich am letzten Spieltag im heimischen Malferit-Stadion in Palma den Klassenerhalt gesichert. Gegen Ebro gewannen die Mannen von Trainer Manix Mandiola und Club-Präsident Ingo Volkmann am Sonntag mit 3:1.

Bereits in der sechsten Minute gingen die Mallorquiner durch einen Treffer von Hugo Sánchez in Führung. In der alles andere als langweiligen Partie vergrößerte Atlético den Abstand mit einem Foul-Elfmeter, der von Fullana in der 20. Minute verwandelt wurde. Nach mehreren Foulspielen und den damit verbundenen gelben Karten machte es allerdings Diego Mainz kurz vor dem Pausentee noch einmal spannend und schoss ein Tor für die Gäste.

In der zweiten Hälfte fiel dann in der 74. Minute die Entscheidung: Kike López gelang ein Treffer, im Stadion feierten die Zuschauer den Erfolg. (it)