Atlético Baleares verliert, Real Mallorca auch

Niederlagen für die beiden mallorquinischen Drittliga-Fußballclubs: Real Mallorca verlor am Sonntag zu Hause 0:1, Atlético Baleares ging auswärts 0:3 unter.

Real Mallorca hatte im heimischen Stadion in Son Moix Ebro zu Gast. In der 15. Minute gerieten die Inselkicker 0:1 in Rückstand. Bis zum Schlusspfiff gelang ihnen kein Gegentreffer. Nach der zweiten Niederlage in Folge bleibt Real aber auf Meisterkurs in Staffel 3 der Segunda División B. Da Verfolger Villarreal B auf Formentera nicht über ein torloses Unentschieden hinaus kam, führt Mallorca die Tabelle jetzt mit acht Punkten Vorsprung an.

Düster sieht es dagegen bei Atlético Baleares aus. In Badalona musste man sich mit 0:3 geschlagen geben. Die Gegentore fielen in der 31., 62. und 85. Minute. Bitter: Die Konkurrenten im Abstiegskampf machten Boden wett. Peralada, Ebro, Olot, Peña Deportiva Ibiza gewannen, Formentera spielte wie erwähnt 0:0.

Atlético ist vor dem 29. Spieltag Vorletzter (19.) und hat neun Punkte Rückstand auf den rettenden 15. Platz (Rang 16 würde Abstiegsrelegation bedeuten).