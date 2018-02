Unentschieden und Niederlage für die Inselklubs

Mit magerer Ausbeute beschließen Mallorcas Fußball-Drittligisten das Wochenende. Atlético Baleares gelang im heimischen Son Malferit auch gegen einen Gegner mit acht Feldspielern kein Sieg. Am Ende hieß es gegen Sabadell 1:1. Real Mallorca kassierte bei Cornellà, einem Vorortklub aus Barcelona, seine zweite Saisonniederlage.

Während Real aber souveräner Tabellenführer bleibt, rutscht Atlético immer tiefer in den Abstiegssstrudel. Dabei hatte Fullana die Blauweißen schon in der 14. Minute in Führung gebracht. Hugo Díaz hätte per Lupfer erhöhen können, verpasste aber knapp das Tor. Alles schien für Atlético zu laufen, denn noch vor der Halbzeit sah Sabadells Victor die rote Karte.

Nach einer weiteren Großchance für Hugo Díaz schockten die Gäste die Malloquiner mit dem Ausgleich, den Miguel Gonzalez in der 54. Minute per direktem Freistoß erzielte. Ab der 73. Minute musste Sabadell sogar mit acht Feldspielern auskommen, aber die Hausherren schafften es nicht, den so wichtigen Sieg einzufahren. Mit einem perfekten Kopfball hätte Manu das Spiel entscheiden können, scheiterte aber am bärenstarken Gästekeeper Roberto.

Real Mallorca kassierte derweil eine ebenso deutliche wie verdiente Niederlage bei Cornellá mit 1:3. Der Spitzenreiter war dem Stadtteilklub aus Barcelona dabei in allen Belangen unterlegen. Den einzigen Treffer für die Inselkicker erzielte Abdón in der Nachspielzeit, als das Spiel bereits entschieden war.