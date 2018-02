Die Kickerklubs der Insel: einer gewinnt, einer verliert

Real Mallorca hat am Sonntag nach einer fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung mit einem Elfmeter sein Heimspiel gegen Alcoyano gewonnen. In der 73. Minuto war es in einem Zweikampf zum Sturz des Real-Spielers Joan Sastre gekommen. Der Unparteiische sah darin ein unerlaubtes Spiel des Gegners und setze den Elfmeter zugunsten von Real an: Bonilla verwandelte und sicherte den Roten drei Punkte. Das Gesamtspiel selbst: Reichlich Aktivität auf beiden Rasenhälften, ohne dass die jeweiligen Torchancen zum Erfolg führten. Real Mallorca führt damit weiter die Segunda División B (so heißt die dritte Liga in Spanien) an.

Ebenfalls lediglich ein Tor fiel im Spiel von Atlético Baleares, wenn auch zu Ungunsten des Inselklubs, der bei Olot angetreten war. Hier stand der Endstand der Partie bereits in der 17. Minute fest. Die Sportreporter der spanischen Tageszeitung Ultima Hora sprachen von einer kalten Dusche, die Atlético Baleares in jenem Moment über sich ergehen lassen musste, anschließend ruderte der Verein "in Gegenströmung", ohne an ein Ziel zu gelangen. Der Klub steht nach dieser Niederlage auf dem vorletzten Patz in der dritten Liga und ist damit bereits sechs Punkte entfernt vom rettenden Relegationsplatz für den Klassenerhalt.