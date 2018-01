Sieg für Real, Atlético spielt nur unentschieden

Real Mallorca hat seine Mini-Krise mit einem 2:1-Sieg bei Atlético Saguntino wohl endgültig überwunden. Atlético Baleares steckt nach einem 1:1 gegen Valencia Mestalla noch tiefer im Abstiegskampf.

Fünf Partien hatte Real Mallorca nur unentschieden gespielt, dann sogar auf Ibiza verloren. Mit dem 3:2-Sieg im Lokalderby gegen Atlético Baleares wurde am Vorwochenende die Wende eingeleitet. Am Sonntag folgte mit dem 2:1 in Sagunto ein weiterer Dreier.

Die erste Hälfte in der Partie der Inselkicker bei Atlético Saguntino blieb auf einem nach heftigen Regenfällen kaum bespielbaren Platz torlos. In der 48. Minute traf dann Abdón Prats zum 1:0 für Mallorca. Im Gegenzug sorgte Quesada in Minute 49 für den Ausgleich. In der 53. Minute gelang Javier Bonilla der Treffer zum 2:1-Endstand für das Team von der Insel.

Atlético Baleares spielte zeitgleich auf der Sportanlage Son Malferit in Palma gegen Valencia Mestalla und musste schon in der 7. Minute das 0:1 durch Sito hinnehmen. In Minute 57 gelang dem zu Beginn der Winter-Wechselperiode gekommenen Hugo Díaz das 1:1. Mehr war nicht drin. Das Remis ist eindeutig zu wenig im Abstiegskampf der Gruppe 3 in der Segunda División B (so heißt die dritte Liga in Spanien).

Atlético ist auf Platz 18 abgerutscht, hat nach 23 Spielen 22 Punkte. Platz 15, der den sicheren Klassenerhalt bedeuten würde, ist jetzt schon sechs Zähler entfernt (der 16. spielt Relegation). Bitter: Die beiden direkten Konkurrenten Peralada (1:0-Heimsieg gegen Elche) und Olot (2:0-Sieg bei Saragossa B) konnten Boden wettmachen.

Real Mallorca dagegen thront weiterhin an der Tabellenspitze. Die Mini-Krise blieb ohne größere Folgen, weil vor deren Beginn schon reichlich Punkte eingefahren werden konnten. Der Club hat nach dem 23. Spieltag 50 Zähler, auf Platz zwei folgt Villarreal B mit 44.

Zum nächsten Punktspiel muss Atlético am Sonntag, 4. Februar, um 12 Uhr in Lleida antreten. Real empfängt am selben Tag um 18 Uhr im Stadion Son Moix Ontinyent.