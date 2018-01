Real Mallorca geht als Sieger aus Inselderby hervor

Das Derby der Inselclubs am Sonntag ist wirklich ein spannendes Duell gewesen. Real Mallorca setzte sich im heimischen Stadion Son Moix mit 3:2 gegen Atlético Baleares durch.

Die erste Halbzeit plätscherte zunächst vor sich hin, bis sechs Minuten vor der Pause Biel Guasp von den Blauweißen eine Flanke verwandelte.

Rasant wurde es in der zweiten Halbzeit. In der 48. Minute schaffte Real Mallorcas Neuem, Aridai, den Ausgleich. Zehn Minuten später gelang Salva Sevilla das zweite Tor für die Roten. Sergio Sánchez von Atlético holte das 2:2 in Minute 70, nur einen Moment danach ging Real Mallorca dank Alex López in Führung und sicherte den Sieg für sein Team.

Real Mallorca hat sich mit dem Sieg wieder etwas Luft an der Tabellenspitze der spanischen Segunda B verschafft, für Atlético Baleares geht hingegen der Abstiegskampf weiter. (cls)