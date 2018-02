Keine Überraschungen in Liga drei: Real siegt, Atlético verliert

Für die mallorquinischen Fußballclubs gab es bei den Sonntagsspielen keine Überraschungen, zumindest, wenn man sich den bisherigen Saisonverlauf anschaut.

Real Mallorca setzte sich vor heimischer Kulisse mit 1:0 gegen Ontinyent durch. Das Siegtor erzielte Joan Sastre in der 65. Spielminute. Es war für die Roten der dritte Sieg in Folge. Mit 53 Punkten ist der Verein weiterhin souveräner Tabellenführer, hat 18 Zähler Vorsprung auf Platz fünf, der nicht zur Teilnahme an den Aufstiegs-Playoffs berechtigt.

Bei Atlético Baleares läuft es hingegen weiterhin schlecht. In Lleida gab es für die Blau-Weißen eine 0:1-Niederlage. Das einzige Tor des Spieles schoss Nierga in der 67. Minute. Atlético rutscht indes immer tiefer in den Abstiegskampf, steht mit 22 Punkten auf Platz 18 und hat bereits drei Zähler Rückstand auf Relegationsrang 16. Wie die Tageszeitung Ultima Hora berichtet, soll Trainer Horacio Melgarejo vor der Entlassung stehen.

Und so geht es am kommenden Wochenende weiter: Real tritt am Sonntag, 11. Februar, um 12 Uhr in Llagostera an, Atlético Baleares spielt zur gleichen Zeit zuhause gegen Elche. (cze)