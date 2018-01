Rafael Nadals Pokale aus nächster Nähe

Ein Hauch Sportgeschichte weht durch das Einkaufszentrum Fan in Palmas Stadtteil Coll d'en Rabassa. Zu sehen sind dort Pokale von Mallorcas Tennisheld Rafael Nadal.

Noch bis inklusive Sonntag, 7. Januar, können die Repliken der Siegerpokale der Turniere Conde de Godó (Barcelona), US Open (New York) und French Open (Paris) im Shopping-Center aus der Nähe betrachtet werden, die Nadal im vergangenen Jahr gewonnen hat. Am Samstag ist das Zentrum geschlossen.

Ausgestellt wird außerdem der Anzug, in dem der Mallorquiner das spanische Olympia-Team 2016 in Rio als Fahnenträger angeführt hat. Wer Lust hat, kann sich zudem per Virtual Reality vergnügen.

Normalerweise haben die Ausstellungsstücke ihren Platz im Rafael-Nadal-Museum in Manacor, wo viele andere Trophäen des Tennisstars und Devotionalien anderer Sportidole bestaunt werden können.