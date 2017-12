Mallorca-Kicker "Entdeckung des Jahres" der UEFA

Der Mallorquiner Marco Asensio in Diensten von Real Madrid hat es als einziger Spanier in die Wertung der von der UEFA ausgelobten und jetzt veröffentlichten Wertung "Newcomer des Jahres" geschafft. Zugrunde gelegt werden dafür die Partien in der Champions League.

Der 21-Jährige Sohn einer Niederländerin und eines Basken ist in Palma geboren und hat in der Jugend von Real Mallorca seine Karriere begonnen. Nach zwei Jahren in der ersten Mannschaft verpflichtete ihn 2015 Real Madrid. Dort ist er mittlerweile zu einem torgefährlichen Mittelfeldstar gereift. So traf er auch im diesjährigen Champions League-Finale gegen Juventus Turin zum 4:1-Endstand.

Während es ansonsten kein Spanier in die UEFA-Wertung schaffte befinden sich mit Niklas Süle (FC Bayern) und Timo Werner (RB Leipzig) zwei deutsche Bundesliga-Stars unter den Ausgewählten.