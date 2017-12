Die neuen Mallorca-Golfcards sind auf der Insel

Kurz vor Weihnachten landet Michael Jacoby Jahr für Jahr in Palma, um die Verkaufsstellen seiner Mallorca-Golfcard auf der Insel persönlich mit der neuen Auflage zu beliefern. So war es auch jetzt wieder, man bekommt die Karte jetzt in den Golfclubs Alcanada, Capdepera, Maioris, Son Antem und Son Vida, im Laden von Fet a Sóller an Palmas Plaça Mercat. Und per Online-Bestellung.

Von Fet a Sóller ist diesmal ein Gutschein für zwei Kugeln Eis enthalten, sozusagen als kleiner Bonus. Denn im Wesentlichen lässt sich mit der Mallorca-Golfcard auf den Golfplätzen Mallorcas sparen, vor allem mit der Variante "2for1", also zwei Spieler gehen auf die Runde, gezahlt wird nur einmal. "Bei optimalem Einsatz kann man auf 19 Golfanlagen bis zu 2500 Euro sparen", verspricht Jacoby, der "zehn Jahre Mallorca-Golfcard" feiert. "Wenn sich auf Mallorca ein touristische Produkt zehn Jahre hält, dann ist das schon etwas Besonderes." Und daher verlost MM auch drei Exemplare der Vorteilskarte (siehe unten). Auf diesen Anlagen kann man unter bestimmten Voraussetzungen sparen: Alcanada, Bendinat, Capdepera, Maioris, Pollença, Pula, Puntiró, Santa Ponça 1, Son Antem Ost und West, Son Gual, Son Muntaner, Son Termens, Son Servera, Son Vida, Son Quint, Son Quint Executive Course, Poniente, Vall d'Or. Die Mallorca-Golfcard kostet 119 Euro. Weitere Informationen im Internet: www.mallorca-golfcard.de. Drei Leser gewinnen: Drei Exemplare der Mallorca-Golfcard 2018, im Wert von je 119 Euro, verlost MM unter seinen Lesern. Wer gewinnen will, der schickt bis Dienstag, 19. Dezember, 15 Uhr, eine Mail an red@mallorcamagazin.net und schreibe "Mallorca-Golfcard" in die Betreffzeile. Die drei Gewinner werden ausgelost.